Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan este favorit la toate casele de pariuri online care afișeaza cote pentru poziția cea mai ravnita din administrația orașului București, in timp ce actualul primar, Gabriela Firea, ar ocupa poziția secunda.

- Jurnalistul Victor Ciutacu a intrebat-o pe Gabriela Firea daca se va duce la o eventuala dezbatere cu Nicușor Dan. "Dar oare se va prezenta?... Nu mi-e frica de o dezbatere cu Nicusor Dan. Vreau sa particip la o dezbatere si pe alte zone din tara. Noi speram sa nu avem surprize si sa dam jos…

- Lista candidatilor la Primaria Capitalei pe buletinul de vot este deschisa de Calin Popescu Tariceanu. Actualul primar, Gabriela Firea, ocupa pozitia a doua, iar candidatul dreptei, Nicușor Dan, va ocupa poziția 15, potrivit deciziei Biroului electoral de circumscriptie al municipiului Bucuresti.Biroul…

- Nicusor Dan, candidatul dreptei unite in Bucuresti, e favorit cert la casele de pariuri in cursa pentru Primaria Capitalei. Gabriela Firea, candidatul PSD, este cotata cu sansa a doua, la distanta considerabila de Nicusor Dan. Traian Basescu (PMP), Calin Popescu Tariceanu (ALDE) si Ioan Sarbu (ProRomania),…

- Casele de pariuri dau posibilitatea romanilor de a face bani pe viitorul primar al Bucurestiului. Desigur, casele de pariuri nu vor sa piarda bani si atunci sunt foarte atente ce cote ofera fiecarui candidat. Cel putin doua case de pariuri au in oferta pariuri pe alegerile din Bucuresti. Nicusor Dan…

- "Nicușor Dan și-a imbunatațit semnificativ șansele de a caștiga alegerile la Primaria Municipiului București, ajungand in ultimele trei saptamani de la o cota de 2.0 la 1.67. Evoluția il plaseaza pe Dan drept principal favorit, detronand-o astfel pe Gabriela Vranceanu Firea, ale carei șanse s-au…

- Nicușor Dan este noul favorit la Primaria Municipiului București, potrivit analizei facuta de o agenție de pariuri. El are in prezent o cota de 1,67, in timp ce șansele Gabrielei Firea s-au redus, avand acum o cota de 2,2 sa devina primar.

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat luni seara, la Digi24, ca formatiunea sa va avea candidat propriu la alegerile locale pentru functia de primar general al Bucurestiului si nu va sustine candidatul PSD, Gabriela Firea.„Nu ai cum sa te ascunzi sub fusta cuiva la locale. Nu poti sa…