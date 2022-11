Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte american, Donald Trump, a sugerat, in timpul unui miting din Iowa, ca intenționeaza sa candideze din nou pentru un mandat la Casa Alba la alegerile de peste doi ani, relateaza BBC . ”Foarte, foarte, foarte probabil o voi face din nou” in 2024, a spus Trump, care participa in aceasta…

- Un grup de democrați de stanga din Congresul american au retras o scrisoare adresata luni președintelui Joe Biden, in care ii cereau sa negocieze cu Rusia pentru pace in Ucraina. Gruparea Progressive Caucus din cadrul Partidului Democrat susține ca mesajul a fost interpretat greșit ca fiind in aceeași…

- Rusia, Arabia Saudita și alți producatori la reuniunea OPEC+ planuiesc sa anunțe o reducere drastica a producției de petrol, relateaza Financial Times, citand surse.Marimea reducerii nu a fost inca convenita. Arabia Saudita și Rusia fac eforturi pentru a reduce producția cu unul pana la doua milioane…

- "SUA și aliații sai, și subliniez asta, nu vor fi intimidați de Putin și de cuvintele sale nesabuite și de amenințarile lui", a declarat vineri președinteleJoe Biden, la cateva ore dupa ce Putin a declarat oficial ca Rusia anexeaza 4 regiuni din Ucraina.

- 'Ieri seara si din nou in aceasta dimineata el a fost testat negativ'', a scris medicul miercuri, adaugand ca Joe Biden (79 de ani) va ''pune capat masurilor sale de izolare stricta''.O'Connor a adaugat ca ''simptomele presedintelui american sunt aproape depasite''.Biden va continua sa poarte masca…

- Constituția SUA nu respinge condamnaților dreptul de a candida pentru președinție, deși condamnații penal nu pot ocupa o funcție federala, iar președinția este o funcție federala. Publicația de dreapta “The American Conservative” argumenteaza ca, așa cum a fost ea scrisa și trebuie respectata, Constituția…

- Congresul american a adoptat definitiv vineri pachetul masiv de investitii pentru clima si sanatate al președintelui Joe Biden, o victorie politica semnificativa pentru liderul de la Casa Alba cu mai putin de trei luni inainte de alegerile cruciale din Congres. Planul stabilește investiții de 370 de…

- Senatul american a adoptat, duminica, dupa 18 luni de negocieri si o noapte maraton de dezbateri, planul presedintelui Joe Biden cu privire la clima si sanatate, o victorie semnificativa pentru liderul de la Casa Alba cu mai putin de 100 de zile inainte de alegeri cruciale. Democratii au aprobat acest…