Alegeri Islanda: Coaliţia stânga-dreapta, pe cale să să rămână la putere Coalitia de guvernamânt de stânga-dreapta din Islanda este pe cale sa îsi pastreze majoritatea dupa alegerile parlamentare desfasurate sâmbata, potrivit rezultatelor partiale, însa miscarea ecologista de stânga a prim-ministrului Katrin Jakobsdottir pierde teren în fata celor doi aliati ai sai de dreapta, informeaza AFP.

În jurul orei 01:30 GMT, alianta era creditata cu 41 din cele 63 de locuri din parlament, dupa numararea a mai mult de o treime din voturi, desi nu este sigur ca cele trei partide vor continua sa guverneze împreuna.

Cu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia de guvernamant de stanga-dreapta din Islanda este pe cale sa isi pastreze majoritatea dupa alegerile parlamentare desfasurate sambata, potrivit rezultatelor partiale, insa miscarea ecologista de stanga a prim-ministrului Katrin Jakobsdottir pierde teren in fata celor doi aliati ai sai de…

- Mai mult de jumatate dintre germani nu cred ca le va lipsi cancelarul ramas mult timp la putere Angela Merkel dupa ce ea renunta la functie în urma alegerilor de duminica, potrivit unui sondaj citat sâmbata de agenția germana DPA.Aproximativ 52% dintre respondenti au declarat institutului…

- „Cum sa ramana premier? Cum? Ca sa poți sa ai un guvern trebuie sa ai o majoritate parlamentara. La ora actuala, dupa ce USR PLUS s-a retras din guvern, guvernul sta in 163 de parlamentari. Majoritatea e formata din 234 de parlamentari. Sunt 71 de voturi lipsa. Ca sa poți avea un guvern stabil care…

- Pacienții infectați cu Covid-19 care sunt in stare grava și au nevoie de ingrijire in secțiile de terapie intensiva mai Post-ul Dambovița nu mai are locuri la ATI pentru bolnavii Covid-19. Nici majoritatea județelor vecine apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- USR PLUS va fi ''partidul care va câstiga dreapta din România'', daca va lua decizia de a ramâne în opozitie, a declarat, duminica, la Botosani, co-presedintele acestei formatiuni politice, Dan Barna, potrivit Agerpres.Acesta a afirmat, într-o conferinta…

- Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte și europarlamentar PNL, profețește ca Florin Cițu va ramane premier și de Craciun! Liderul liberal a spus, joi seara, la B1 TV, ca romanii le cer sa ramana la putere, conform unor sondaje. Tot in sondaje, PSD are 35%, iar PNL a ajuns la 20%. ”Florin Cițu va…

- Coaliția de guvernare a pierdut susținerea romanilor. PSD, cat toate partidele de la putere impreuna! Ce arata sondajul Politico. Un sondaj de opinie, publicat de Politico.eu, privind intenția de vot a romanilor, la urmatoarele alegeri parlamentare, vine cu cifre proaste pentru coaliția de guvernare…

- Cluj-Napoca are zeci de obiective turistice, atragatoare și accesibile atât locuitorilor, cât și turiștilor prezenți aici pentru perioade mai scurte de timp. Majoritatea dintre ele se afla în centru și sunt locațiile ideale pentru pasionații de…