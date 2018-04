Participarea la vot in cadrul alegerile parlamentare ce au loc duminica in Ungaria era pana la lora locala 13:00 de 42,32 la suta din cetatenii inscrisi pe liste, conform datelor anuntate de Biroul Electoral Central (NVI) din Ungaria. Corespondentii Reuters au vazut cozi lungi de alegatori la mai multe sectii de votare. Unii sondatori de opinie au declarat ca o participare la vot de peste 70 de procente ar putea semnala faptul ca opozitia si-a mobilizat in mod eficient sustinatorii, ceea ce poate face ca Fidesz sa piarda majoritatea parlamentara. Potrivit MTI, procentul depaseste prezenta la vot…