Stiri pe aceeasi tema

- Sute de mii de oameni au participat vineri, la Ankara, la un miting pentru sustinerea candidatului la presedintie Muharrem Ince, care l-a provocat cu aceasta ocazie pe presedintele Recep Tayyip Erdogan sa accepte o dezbatere televizata in ultima zi dinaintea alegerilor prezidentiale programate duminica…

- Muharrem Ince (54 de ani), un parlamentar revolutionar din tabara secularista puternica din Turcia, a dat un nou suflu unei opozitii obosite inainte de alegerile decisive din 24 iunie, prezidentiale si parlamentare, atragand multimi masive la mitingurile sale, colorate cu selfie-uri, dansuri si cantece…

- Cei aproximativ 1,44 milioane de alegatori turci inregistrati in Germania au marti o ultima sansa de a vota in scrutinul prezidential din Turcia, convocat anticipat pentru duminica, 24 iunie, si in care actualul sef al statului, Recep Tayyip Erdogan, vizeaza un nou mandat, transmite dpa. Membrii comunitati…

- Presedintele turc in exercitiu Recep Tayyip Erdogan a dat asigurari ca starea de urgenta – in vigoare de la puciul esuat, in iulie 2016 – va fi ridicata imediat, daca va fi reales in scrutinul de la 24 iunie, relateaza AFP conform News.ro . ”Primul lucru pe care-l vom face, cu voia lui Allah, va fi…

- Partidul Republican al Poporului (CHP), principala formatiune de opozitie in Turcia, l-a desemnat vineri pe deputatul Muharrem Ince sa-l infrunte pe seful statului Recep Tayyip Erdogan in alegerile prezidentiale anticipate de la 24 iunie, relateaza AFP, conform news.ro.”Cu voia lui Allah si…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat organizarea unui miting electoral la Sarajevo pentru turcii din afara tarii, dupa ce mai multe tari europene au interzis politicienilor turci sa organizeze evenimente electorale pe teritoriul lor, relateaza vineri publicatia turca Hurriyet, citata…

- Partidul Republican al Poporului (CHP), principala formatiune de opozitie din Turcia, l-a desemnat vineri pe deputatul Muharrem Ince pentru a-l infrunta pe seful statului Recep Tayyip Erdogan in timpul alegerilor prezidentiale anticipate, care vor avea loc la 24 iunie, informeaza AFP. …

- Candidatul comun al Partidului Platforma Demnitate si Adevar (PPDA) si al Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) la functia de primar al Chisinaului, Andrei Nastase, este invitatul emisiunii „Adevarul Live Moldova” de luni, 2 aprilie, de la ora 18.00. Liderul PPDA va vorbi despre sansele opozitiei…