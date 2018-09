Stiri pe aceeasi tema

- Egalitatea de scor electoral înregistrata de cele doua tabere politice tradiționale din Suedia în urma alegerilor parlamentare, desfașurate duminica, genereaza un impas, relateaza BBC. Coalitia de guvernamânt a premierului Stefan Lofven, formata din social-democrati…

- Partidele de centru-stanga au obținut un ușor avantaj in fața Alianței rivale de centru-dreapta in alegerile generale care au avut loc duminica in Suedia, a aratat un sondaj transmis de televiziunea naționala TV4 la ieșirea de la urne, relateaza Reuters.Social Democratii, Partidul Verzilor…

- Sondajele de opinie sugereaza ca blocul electoral condus de social-democratii premierului Stefan Lofven are totusi un mic avans fata de Alianta de centru-dreapta alcatuita din patru partide. Formarea unui nou guvern va fi o sarcina complicata, intrucat niciuna dintre tabere nu va detine o majoritate…

- Social-democratii suedezi, care au dominat scena politica din tara scandinava incepand din anii '30 ai secolului trecut, vor ramane cel mai mare partid din Suedia dupa alegerile parlamentare din 9 septembrie, dar scrutinul va fi marcat de ascensiunea masiva a extremei drepte (SD), noteaza luni site-ul…

- In prezenta fortelor de ordine echipate cu scuturi, militantii Miscarii de Rezistenta Nordica (NMR) s-au adunat la pranz intr-o piata din capitala Suediei, in apropiere de Palatul Justitiei. Pe margine, sute de opozanti, tinuti la distanta de un important dispozitiv de securitate, au incercat…

- Extrema dreapta scandinava, care este a doua forta politica in Danemarca si a treia in Suedia, si-a intensificat in ultimele zile sprijinul fata de organizarea unor referendumuri privind ramanerea in Uniunea Europeana, in timp ce Londra si Bruxellesul negociaza conditiile iesirii Marii Britanii din…

- Zeci de vehicule au fost incendiat, in cursul noptii de luni spre marti, de catre bande de tineri mascati, in mai multe orase din Suedia, a anuntat politia, care a precizat ca ar putea fi vorba de o actiune infractionala coordonata, relateaza postul BBC News pe pagina electronica. Zeci…

- Consiliul local din orasul suedez Eskilstuna a adoptat joi o hotarare prin care ii obliga pe cersetori sa solicite un permis de la politie, astfel incat autoritatile sa poata recenza persoanele aflate in nevoie si sa depisteze traficul de fiinte umane, a informat postul de radio public, preluat de AFP.…