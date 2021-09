Stiri pe aceeasi tema

- Liderul opozitiei ruse, Aleksei Navalnii, i-a incurajat duminica din inchisoare pe rusi sa voteze pentru orice candidat in afara celor ai partidului de la putere Rusia Unita si sa recurga la recomandarile "votului inteligent", pe care Kremlinul a incercat sa-l blocheze prin toate mijloacele, relateaza…

- Liderul opozitiei ruse, Aleksei Navalnii, i-a incurajat duminica din inchisoare pe rusi sa voteze pentru orice candidat in afara celor ai partidului de la putere Rusia Unita si sa recurga la recomandarile "votului inteligent", pe care Kremlinul a incercat sa-l blocheze prin toate mijloacele.

- Aliati ai disidentului rus Aleksei Navalnii, aflat in detentie, si-au indemnat miercuri concetatenii sa voteze cu Partidul Comunist la alegerile legislative care au loc in Rusia la sfarsitul acestei saptamani, in cadrul campaniei de vot "tactic" menita sa descentreze partidul de guvernamant Rusia…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a criticat conditiile sale de incarcerare, pe care le-a calificat drept "violenta psihologica" demna de "un lagar de munca chinez", intr-un interviu pentru New York Times publicat miercuri, primul acordat dupa incarcerarea sa in ianuarie 2021, relateaza AFP. "Imaginati-va…

- Aparatul de justitie al regimului Putin a decis luni sa limiteze deplasarile Kirei Iarmis, purtatoarea de cuvant al opozantului incarcerat Aleksei Navalnii, sub motivul ca aceasta a incalcat restrictiile anti-COVID-19.

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, deja intemnitat pentru frauda, a fost inculpat pentru atingere adusa identitatii si drepturilor cetatenilor, fapta pasibila de trei ani de inchisoare, au anuntat miercuri anchetatorii, informeaza agentia France Presse. Comitetul de ancheta rus ii reproseaza lui Navalnii…