- Din totalul celor 2.150 de sectii de votare constituite pentru aceste alegeri, 41 sunt destinate votului cetatenilor din Transnistria, iar 150 pentru cetatenii moldoveni aflati in strainatate. Procesul de votare se va desfasura in intervalul orar 07:00 - 21:00.12 sectii de votare sunt organizate și…

- Toate sectiile de votare de pe teritoriul Republicii Moldova au fost deschise, duminica, la ora 7.00, in cadrul alegerilor parlamentare anticipate, a anuntat, intr-un briefing de presa, presedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Dorin Cimil. 12 secții de votare sunt organizate in Romania, pentru…

- In contextul desfașurarii la 11 iulie 2021 a alegerilor parlamentare anticipate, ambasada Republicii Moldova in Ucraina informeaza ca in conformitate cu hotarirea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova și cu acordul autoritaților ucrainene, pe teritoriul Ucrainei au fost constituite doua…

- Mai sunt doar trei saptamani pana la alegerile anticipate din Republica Moldova, și inca nu s-a tranșat cea mai importanta batalie politica - cea care se poarta pe numarul de secții de votare care vor fi organizate in diaspora. Curtea Suprema de Justiție a Republicii Moldova decide marți daca numarul…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a Republicii Moldova a revizuit marti in scadere numarul sectiilor de votare pentru alegatorii din localitatile din Transnistria, in cadrul alegerilor parlamentare anticipate care vor avea loc pe 11 iulie in republica, informeaza Radio Chisinau. Astfel,…

- Dupa ce Serviciile Secrete din Republica Moldova au avertizat ca exista riscul ca anumite secții de votare din Transnistriea sa nu poata fi asigurate, președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, susține ca cele trei secții de votare destinate alegatorilor din regiunea transnistreana,…

- Premierul interimar Aureliu Ciocoi cere Comisiei Electorale Centrale sa se asigure ca deschiderea a trei sectii de vot, in localitati aflate doar partial sub controlului autoritatilor consitutionale, are acceptul misiunii OSCE, Comisiei Unificate de Control si al pretinselor autoritati de la Tiraspol,…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituletu-Buica, a anuntat, joi, ca vor fi puse la dispozitia autoritatilor din Republica Moldova mai multe spatii adecvate pentru organizarea unor sectii de votare la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie din aceasta tara,…