Presedintele interimar peruan, Francisco Sagasti, a criticat aspru vineri apelul unor militari in retragere in favoarea unei interventii a armatei pentru a-l impiedica pe candidatul stangii radicale, Pedro Castillo, sa fie declarat invingator in alegerile prezidentiale, noteaza AFP. "Este inacceptabil (...) ca acest grup de indivizi in retragere din armata sa creada ca pot incita inaltul comandament al armatei terestre, aerului si marinei sa incalce statul de drept", a declarat Francisco Sagasti intr-un discurs televizat. Mai multe sute de ofiteri in retragere au semnat o scrisoare care, preluand…