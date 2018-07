Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au murit, iar una a fost data disparuta, dupa ce au incercat sa traverseze cu caruta, marti noaptea, un parau umflat de ploi intr-un sat din judetul Tulcea. Doua dintre victime sunt copii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O autotutilitara si un TIR s-au ciocnit, miercuri seara, pe DN 2H, in localitatea Milisauti. Trei dintre victime au fost incarcerate si a fost nevoie de interventia pompierior pentru scoaterea din autovehicul. Una dintre victime a fost preluata de o ambulanta care trecea prin zona,…

- O persoana a murit, iar alte aproximativ 100 au fost ranite, unele fiind in stare critica, in urma atentatului produs sambata in timpul unui discurs rostit de noul premier al Etiopiei, Abiy Ahmed, informeaza BBC News online, conform Mediafax.Ministerul etiopian al Sanatatii a comunicat ca…

- Alterta la Moscova, dupa ce Statul Islamic a amenințat ca va comite atentate in timpul Campionatului Mondial de fotbal.(NU RATA, AICI: UN TANAR S-A INJUNGHIAT MORTAL, DIN GREȘEALA, CHIAR DE ZIUA LUI. EXPLICAȚIA HALUCINANTA PENTRU CARE S-A PRODUS TRAGEDIA) Un taxi a intrat in mulțime in capitala rusa.…

- Mai multe atacuri, soldate cu morti si raniti, au avut loc marti in Afganistan, informeaza dpa, preia Agerpres.Combatanti talibani au ucis cel putin 14 membri ai fortelor de securitate intr-un atac comis in timpul noptii de marti in districtul Sayyad din nordul provinciei Sar-e-Pul. De asemenea,…

- Actualizare: Din informatiile de ultima ora una dintre victime a decedat. Accident grav la Seini la iesirea spre Sabisa in urma cu cateva minute. Doua persoane ranite in urma impactului. O mașina a fost facuta praf. Politistii au fost sesizati ca la Seini a avut loc un accident de circulatie grav, in urma cu cateva minute,…

- Accident ingrozitor in urma cu puțin timp. O persoana a murit, iar alte trei sunt grav ranite dupa ce o basculanta a intrat intr-un autobuz O persoana, mai exact pasagerul aflat pe locul din dreapta, a murit. Alte trei persoane sunt ranite grav. Un accident deosebit de grav a avut loc pe un drum județean…

- VIDEO Accident TERIBIL in urma cu puțin timp. O persoana a murit și alte cinci au fost ranite grav , in urma unei coliziuni frontale.FOTO Un accident deosebit de grav a avut loc la Corpadea, in Cluj. O persoana a murit și alți cinci au fost raniți dupa ce un șofer a intrat pe contrasens in s-a lovit…