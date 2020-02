Alegeri în Iran - Tinerii vor boicota votul lăsând deschisă calea pentru o victorie a conservatorilor Iranul organizeaza vineri alegeri parlamentare, iar un lucru pare sigur: va fi o victorie majora pentru conservatorii de orientare dura, in timp ce tinerii vor boicota votul, relateaza CNBC potrivit news.ro. In aceasta saptamana, 7.148 de candidati selectati de autoritatile religioase si legale din Iran, vor concura pentru 290 de locuri, in 31 de provincii. Dar majoritatea tinerilor, in special din Teheran, intentioneaza sa stea acasa, prefigurandu-se cea mai scazuta rata de participare din ultimii ani. ”Nu ma voi duce la vot si niciunul dintre prietenii mei nu o va face. Nu se… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

