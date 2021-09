Alegeri Germania: A inceput Votul Juniorilor și exercițiul democratic în 673 de școli Pentru elevii din 673 de școli din Bavaria alegerile generale germane au început luni, 20 septembrie. Aceștia pot participa, pâna vineri, la alegerile la nivel național pentru juniori și pot vota, ca adulții, pâna duminica. “Dreptul la vot este instrumentul central al co-determinarii în democrația noastra parlamentara. Prezența la vot a elevilor și elevelor noastre este mai importanta ca niciodata&", a declarat ministrul educației din landul Bavaria, Michael Piazolo, la începutul campaniei de la München.



