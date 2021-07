Alegeri din Basarabia şi naivităţi politice pubere la Iaşi Si primul gand care iti vine in minte nu poate fi decat acela al rezultatului rusinos obtinut de AUR acolo, sub coordonarea directa a lui George Simion, amicul premarelui de Iasi: 0,49 la suta. Un semn, zic multi, al declinului iremediabil al acestui partid, care va disparea astfel si de pe scena romaneasca. la viitoarele alegeri, nemaiavand practic nimic de spus. O fi bine, o fi rau? Am merge pe prima varianta, dar altii zic ca premarele de la Iasi, care & (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

- Liceul Teoretic de Informatica „Grigore Moisil” Iași organizeaza in Saptamana Mare și de Sfintele Paști atelierul online „Invierea Domnului Hristos, bucuria sufletului”. Elevi din Romania, Basarabia și diaspora fac schimb de impresii și informații pentru a aprofunda valorile naționale și a-și cinsti…

