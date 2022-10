Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte de stanga, Luiz Inacio Lula da Silva, a ieșit pe primul loc in primul tur al alegerilor prezidențiale din Brazilia, duminica, dar președinte in exercițiu, Jair Bolsonaro , s-a situat mai aproape de rivalul sau decat se aștepta, continuand lupta in cadrul unuial doilea tur de scrutin…

- Liderul stangii braziliene, Luiz Inacio Lula da Silva, iși menține un avans solid in cursa prezidențiala de duminica impotriva președintelui in exercițiu de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, și este la un pas de o victorie categorica, potrivit unui sondaj

- Brazilia, cea mai mare economie și cea mai populata țara din America Latina, organizeaza duminica alegeri generale, care vor determina urmatorul președinte al statului, vicepreședintele, dar și viitoarea componența a Congresului Național (parlamentul Braziliei). Intrebarea cheie in mintea tuturor este…

- Fostul președinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva și-a marit avansul fața de actualul președinte Jair Bolsonaro la 13 puncte, cu mai puțin de o saptamana inainte de alegerile prezidențiale, potrivit Reuters.

- Cei doi politicieni favoriți la alegerile prezidențiale din Brazilia, Luiz Lula și Jair Bolsonaro, iși lanseaza oficial, marți, campania in locuri care le-au marcat profund carierele politice, cu mai puțin de 50 de zile inainte de un scrutin extrem de polarizat. Luiz Inacio Lula da Silva (76 de ani),…

- Facebook nu a reușit sa filtreze reclamele care conțineau dezinformare electorala in Brazilia , potrivit unui nou raport al grupului pentru drepturile omului (Global Witness), in timp ce țara se pregatește pentru alegeri importante in octombrie. Grupul internațional pentru drepturile omului a declarat…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost nominalizat oficial joi de formatiunea sa politica, Partidul Muncitorilor (PT), pentru a candida la alegerile prezidentiale din 2 octombrie impotriva actualului detinator al functiei, Jair Bolsonaro, intr-un scrutin care se anunta cel mai…