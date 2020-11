Alegeri 2020: Buletinul de vot pentru turul doi – aprobat

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 4 nov – Sputnik. Pe 15 noiembrie va avea loc turul doi al alegerilor prezidențiale, a anunțat astazi Comisia Electorala Centrala (CEC), intrunita in ședința la aceasta ora. © SputnikLIVE! CEC anunța rezultatele finale ale turului intai de scrutin Competiția pentru funcția de președinte…

- CHIȘINAU, 2 nov - Sputnik. Igor Dodon a declarat dupa intalnirea cu premierul Ion Chicu și președintele Parlamentului, Zinaida Greceanii, ca electoratul de centru-stanga este mai mare in Moldova decat cel de drepata și asta il face sa creada o va invinge in scrutinul din 15 noiembrie. © Sputnik…

- Rezultatele preliminare dupa prelucrarea a 80% din numarul de procese verbale - Comisia Electorala Centrala anunța cat acumuleaza principalii candidați. Dupa prelucrarea a 80 % din procesele verbale, Comisia Electorala Centrala anunța urmatoarele rezultate preliminare: USATII RENATO,…

- Pe 1 noiembrie au loc alegerile președintelui Moldovei. Secțiile de vot s-au deschis la ora 07:00. In ziua alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova, reprezentanții Comisiei Electorale Centrale vor prezinta informații despre prezența la vot, eventuale incalcari in procesul…

- Pentru desfașurarea alegerilor au fost tiparite 2 934 017 de buletine, dintre care 765 397 – in limba rusa. In ziua alegerilor sunt deschise 2143 de secții de votare, inclusiv 139 – peste hotare, iar pentru alegatorii din Transnistria – 42. Ca alegerile sa fie validate, la ele trebuie sa participe…

- CHIȘINAU, 23 oct - Sputnik. Igor Dodon susține ca nu are de gand sa scoate cetațenii in strada, indiferent de rezultatul pe care il va obține la scrutinul prezidențial din 1 noiembrie. El a facut declarațiile in cadrul emisiunii "Președintele raspunde". © Sputnik / Rodion ProcaCe joc face…