Fostul ministru de externe nord-coreean Ri Yong-ho pare sa fi fost executat anul trecut, relateaza un ziar japonez miercuri, citat de agenția sud-coreeana de presa Yonhap.

Ministrul francez al sporturilor, Amelie Oudea-Castera, a declarat ca ar putea lua legatura cu omologul sau argentinian in legatura cu provocarile "vulgare" la adresa atacantului francez Kylian Mbappe din partea unor fani argentinieni, in timp ce aceștia ii sarbatoreau pe caștigatorii Cupei Mondiale…

Ministrul finlandez al apararii, Antti Kaikkonen, isi va lua un concediu de paternitate timp de aproape doua luni la inceputul anului viitor, in contextul in care tara sa incearca sa convinga Turcia si Ungaria sa grabeasca ratificarea documentului care ii permite se alature NATO, relateaza "The Guardian".

Anchetatorii DNA de la Timișoara au finalizat ancheta in cazul fostului ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu și au stabilit trimiterea acestuia in judecata alaturi de alte persoane pentru fapte de abuz in serviciu și scurgerea unor informații nedestinate publicitații.

Ministrul apararii israelian Benny Gantz a calificat o ''eroare'' ancheta desfasurata in Statele Unite cu privire la moartea jurnalistei americano-palestiniene Shireen Abu Akleh, ancheta pe care familia sa a salutat-o marti drept ''o etapa importanta'', informeaza AFP.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a negat luni informațiile potrivit carora ar avea un smartwatch Apple și un telefon de la același producator.

Ministrul britanic al justitiei Dominic Raab a fost acuzat de hartuire fata de personalul sau, alegatii care ridicau semne de intrebare sambata asupra alegerilor facute de premierul Rishi Sunak, in contextul in care un alt ministru a demisionat din motive similare in cursul acestei saptamani, potrivit…