Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Alec Baldwin a asigurat, sambata, ca ajuta la ancheta in care cineasta Halyna Hutchins a fost ucisa pe platourile de la „Rust”, la aproape o luna de cand Politia a primit mandat de a-i verifica telefonul, conform AFP.

- Politia care investigheaza cazul mortii directoarei de imagine Halyna Hutchins pe platourile de filmare ale western-ului "Rust" a obtinut un mandat de perchezitie pentru telefonul actorului Alec Baldwin, informeaza BBC. Halyna Hutchins a murit, iar regizorul peliculei, Joel Souza, a fost ranit,…

- Ofițerii de poliție ar trebui sa fie prezenți la toate filmarile unde se folosesc arme de foc, a spus actorul Alec Baldwin, care a ucis-o accidental pe directoarea de imagine Halyna Hutchins, luna trecuta, in timp ce repeta o scena de film cu o arma incarcata din motive neclare cu muniție reala. „Fiecare…

- Un avocat al armurierului care a supravegheat armele de foc folosite pe platoul de filmare al lungmetrajului ''Rust'' a sugerat miercuri ca cineva ar fi pus in mod intentionat un glont adevarat in pistolul cu care Alec Baldwin a impuscat-o mortal pe directoarea de imagine Halyna Hutchins, informeaza…

- Moartea directoarei de imagine Halyna Hutchins, impușcata mortal de actorul Alec Baldwin cu un pistol de recuzita care ar fi trebuit sa aiba gloanțe albe, este cea mai recenta dintr-o serie de tragedii petrecute pe platourile de filmare de la Hollywood, potrivit CNN.

- Actorul american Alec Baldwin a transmis, pe Twitter, primul mesaj dupa ce a impușcat-o mortal pe Halyna Hutchins cu o arma de recuzita. „Nu exista cuvinte sa-mi exprim starea de șoc și tristețea privind tragicul accident care a luat viața Halynei Hutchins, o soție, mama și colega noastra profund admirata....…

- O femeie a murit și un barbat a fost ranit dupa ce actorul Alec Baldwin a tras cu o arma de recuzita pe un platou de filmare din New Mexico. Poliția din statul american a declarat ca Baldwin a tras u arma in timpul filmarilor pentru westernul Rust, a carui ațiune se petrece in secolul al XIX-lea, relateaza…