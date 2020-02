Stiri pe aceeasi tema

- ALDE reactioneaza la declaratiile ministrului Justitiei, Catalin Predoiu, despre necesitatea desfiintarii Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ). Intr-un comunicat publicat pe pagina oficiala de Facebook, ALDE transmite ca desfiintarea SIIJ ar deschide calea catre noi abuzuri…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, dezaproba "incapatanarea" pe care ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, o afiseaza atunci cand vine vorba de desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie. "Dezaprob incapatanarea pe care ministrul Justitiei o afiseaza atunci cand vine…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri, Memorandumul inaintat de Ministerul Justitiei prin care se propune desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ). Adoptarea acestui Memorandum nu inseamna ca Guvernul desfiinteaza SIIJ, ci ca isi asuma ca pozitie oficiala solutia…

- Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toder, a postat, pe pagina personala de Facebook, un mesaj 'pentru cei care nu vor sa afle adevarul'.''La inițiativa Comisiei speciale (comisia Iordache), parlamentul a adoptat Legea 207 din 20 iulie 2018, pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004…

- Guvernul va analiza, in sedinta de luni, amendamentele depuse de partidele politice la proiectele de lege pentru care Executivul a hotarat sa isi angajeze raspunderea in fata Parlamentului. "Sunt foarte multe amendamente. Tocmai pentru a arata deschiderea noastra, am analizat amendamentele…

- PNL va negocia in Senat, for decizional, formarea unei majoritați pentru desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), insa negocierile sunt complicate, iar daca nu se avanseaza in Parlament pe aceasta tema, e foarte posibil ca Guvernul sa-și asume raspunderea, a explicat…

