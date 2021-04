ALDE are un nou preşedinte Daniel Olteanu a fost ales, sambata, președinte al Alianței Liberalilor și Democraților (ALDE), acesta fiind votat cu majoritate de voturi de catre delegații prezenți online la Congresul partidului. Au votat 999 delegați, iar moțiunea propusa de Daniel Olteanu a primit un numar de 818 voturi. La Congresul reunit in 16 și 17 aprilie s-a a decis și noul statut al partidului, precum și cine va ocupa funcțiile de președinte al Consiliului Național ALDE, prim-vicepreședinți, vicepreședinți ai partidului și de membri in Biroul Politic Executiv. Președintele Consiliului Național al ALDE a fost ales Cristian… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

