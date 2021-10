Alcool la volan. Un minor băut a pus în pericol siguranța rutieră In data de 23.10.2021, in jurul orei 04:30, Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe strada 1 Decembrie 1918, din Petroșani, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Politistii care s-au deplasat la fata locului au stabilit ca un minor in varsta de 16 ani, din Petroșani a condus autoturismul implicat in tamponare strada 1 Decembrie 1918, unde a intrat in coliziune cu remorca unui autotren staționat. Minorul, care nu poseda permis de conducere, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul testarii fiind de 0,36 mg/l, alcool pur… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

