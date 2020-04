Stiri pe aceeasi tema

- La data de 26 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Satu Mare au depistat un conducator auto, de 35 de ani, din municipiul Satu Mare, care se afla la volanul unui autoturism pe raza municipiului Satu Mare sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul alcooltest…

- Un grup de contrabandisti care aduceau tigari pe fasia verde a fost prins pe linia de frontiera, trei dintre ei in Ucraina si unul in Romania, in zona localitatii Camarzana din judetul Satu Mare, fiind tras un foc de avertisment dupa ce acestea nu s-au supus somatiilor legale, informeaza un comunicat…

- Doua masini ale Politiei au fost implicate, joi seara, intr-un accident rutier la Calarasi. Agentii aflati la bord incercau sa prinda soferul unui vehicul care avariase 5 masini si fugise de la locul faptei. Ulterior, acesta a fost prins pe o strada din cartierul Livada si dus la audieri.

- Potrivit sursei citate, barbatul a amenintat-o pe femeie, iar cand aceasta s-a dus spre sediul Politiei pentru a fi audiata, a intrat cu masina pe contrasens si a provocat un accident, cu intentia de a-i suprima viata. „In data de 16 aprilie, in jurul orelor 14,30, inculpatul V.C. a incalcat ordinul…

- Ieri, 6 aprilie a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Satu Mare au identificat un barbat, de 45 de ani, din localitatea Petin, care la data de 13 martie a.c., profitand de neatenția unui satmarean, i-ar fi sustras din borseta acestuia o suma de bani, in timp ce…

- Trupele speciale ale Politiei si Armata fac front comun in judetul Ialomita unde oamenii nu au inteles ca trebuie sa stea izolati. O parte dintre cei plasati in carantina la domiciliu in orasul Tandarei au iesit la plimbare si au fost amendati.

- Peste 16.700 de pachete de tigari de contrabanda, in valoare de 170.000 de lei, au fost confiscate de politisti de la un satmarean prins in flagrant in Baile Felix, acesta fiind retinut, au anuntat, vineri, reprezentantii Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bihor. Potrivit unui comunicat…

- Joi, 30 ianuarie, la sediul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures a avut loc sedinta de evaluare a activitatii si a rezultatelor obtinute de politistii maramureseni in anul 2019. Raportul de evaluare a fost de catre prezentat seful inspectoratului, comisar sef de politie Grozavu Liviu-Constantin.…