- Asociatia Pachamama Romania organizeaza, in weekendul 22-24 iunie 2018, cea de-a VI-a editie a maratonului de la Rosia Montana, un eveniment sportiv, ecologic, social si cultural-istoric, participantii avand posibilitatea sa alerge pentru sustinerea inscrierii Rosiei Montane in Patrimoniul UNESCO.

- Caz fara precedent! Romania a stopat procedurile de includere a Rosiei Montane in Patrimoniul Unesco. Este pentru prima data cand o tara cere acest lucru! Decizia priveste, spun oficialii, procesul Romaniei cu actionarul majoritar de la Rosia Montana. Guvernul Romaniei prin Ministerul Culturii a cerut…

- Cateva grupari civice au anunțat pe Facebook ca vor ieși in strada sa protesteze, vineri, 8 iunie, fața de decizia Guvernului Dancila de a stopa procedura de includere a localitații Roșia Montana in patrimoniul UNESCO.

- Guvernul Dancila a stopat procedura de includere a localitații Roșia Montana in patrimoniul UNESCO. Cererea de stopare a dosarului a fost facuta de Ministerul Culturii și transmisa ambasadorului Romaniei la UNESCO prin intermediul Ministerului de Externe, a declarat pentru G4Media.ro ambasadorul Adrian…

- Romania ar putea avea peste doar cateva saptamani un nou monument pe lista UNESCO. Comitetul Patrimoniului Mondial va lua in discutie includerea Rosiei Montane pe lista siturilor istorice protejate in cadrul celei de-a 42-a sesiuni ce se va desfasura in perioada 24 iunie – 4 iulie 2018, in Bahrain.

- Federatia Cultura si Mass-Media FAIR-MediaSind a decis suspendarea actiunilor greviste programate a fi declansate in perioada urmatoare, in urma consultarii organizatiilor afiliate privind semnarea Acordului cu conducerea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, Federatia Cultura si Mass-Media…

- Senatorul USR Mihai Gotiu a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca, in prezent, nu se stie daca Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN) a trimis, pana in 28 februarie, datele tehnice suplimentare solicitate de catre ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), in conditiile in care…

