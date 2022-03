Alberobello, un loc de poveste Daca v-ați saturat de covid, de razboi, de facturi, de scumpiri, de criza uleiului și a medicamentelor, dar și de multe, altele, d-ale cotidianului astuia stringent, va poftesc sa puneți deoparte niscaiva firfirei și sa evadați departe, dar destul de aproape de noi, intr-un loc de poveste. La Alberobello, un orașel din regiunea Puglia din Italia. Un orașel caruia i se adauga alb, dar, la fel de indicat, de poveste. Adica, orașelul alb și orașelul de poveste. Casuțele trulli Daca ați ajuns la Bari ori Polignano a Mare, inseamna ca mai forțați un pic mașina – ori luați un bilet la tren – și porniți… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antalya este, cu siguranța, destinația ce iți depasește toate așteptarile! Din momentul in care ajungi in acest oraș, ți se deschid numeroase oportunitați, potrivite pentru toate tipurile de personalitați și dorințe.

- Solidaritate intre pompierii din Romania și din Ucraina. Doi soți, pompieri militari in zona Cernauți, și-au trimis marți copiii, de 3 și 10 ani, in casa unei angajate a ISU Suceava, unde vor ramane in siguranța timp de cateva zile, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Benjamin Alexander (38 de ani), primul jamaican din istoria probei de slalom uriaș de la Jocurile Olimpice de iarna, a terminat astazi la 35 de secunde in spatele primului clasat. Benjamin Alexander a devenit al 15-lea sportiv jamaican prezent la Jocurile Olimpice de iarna, primul in proba de slalom…

- Ce semnifica, de fapt, Crucea de pe Caraiman. Cu siguranța cei mai mulți romani au vazut macar odata de la departarea faimoasa Cruce de pe Caraiman, insa cați dintre ei știu adevarata poveste? Crucea Caraiman a aparut in urma cu aproape 100 de ani. Pe 14 septembrie 1928, in anul in care se implineau…

- Este vorba de Victor Escobar, prima persoana din Columbia care a fost eutanasiata, deși nu suferea de o boala in faza terminala, a confirmat avocatul sau, Luis Giraldo. „Am reușit sa caștig dreptul ca pacienții ca mine, care nu sunt terminali, ci degenerativi, sa aiba sorți de izbanda in aceasta batalie,…

- Cand adversarii politici ai primarului Fritz și-au stabilit ca strategie de atac ideea ca edilul ales nu face nimic util pentru acest oraș, atașandu-i porecla „DoNimic”, habar n-aveau ei ce muniție le da viceprimarul Ruben Lațcau printr-o declarație facuta la inceput de an. Rupta din context, formidabila…

- Fostul jucator din Stefan cel Mare, Marius Niculae (40 de ani), considera ca situatia prin care trece Dinamo este cea mai neagra din istoria clublui, chiar daca in ultima perioada acelasi lucru pare sa se intample an de an.

- Peste 25 de mii de oameni s-au adunat in seara de Craciun pe stil nou, la cel mai mare parc de distractii din tara, "Orheiland". Aici a fost inaugurat cu mare fast Targul de Craciun, decorat cu kilometri de instalații luminoase.