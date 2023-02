Albanezul Enrico Papa, la Sepsi OSK Sf.Gheorghe Mijlocașul albanez Enrico Papa (foto-stanga) va evolua la prim-divizionara de fotbal Sepsi OSK Sf.Gheorghe. Potrivit gruparii covasnene, acesta va juca, pana la finele acestui sezon, sub forma de imprumut de la gruparea Caykur Rizespor din Turcia. In varsta de 29 ani, Enrico Papa a mai evoluat in Romania la FC Botoșani, in perioada 2018-2022. In […] Articolul Albanezul Enrico Papa, la Sepsi OSK Sf. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

