- Poliția l-a identificat pe barbatul care l-a injunghiat pe Jean Sasu, unul dintre cei trei acționari ai cluburilor Nuba, dar acesta nu mai este in Romania, au declarat pentru Libertatea surse apropiate anchetei.Agresorul a plecat cu avionul inca de joi seara, 20 aprilie, la cateva ore dupa ce a comis…