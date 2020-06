Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au recuperat peste 150 de obiecte de patrimoniu, care ar fi fost sustrase de braconieri arheologici din situri arheologice situate in sudul Transilvaniei. Obiectele provin din epoca dacica și epoca romana, iar valoarea lor a fost estimata la peste 100.000 de lei. Polițiștii specializați in…

- Polițiștii din Alba au recuperat peste 150 de obiecte de patrimoniu, care ar fi fost sustrase de braconieri arheologici din situri arheologice situate in sudul Transilvaniei. Obiectele provin din epoca dacica și epoca romana, iar valoarea lor a fost estimata la peste 100.000 de lei, transmite IPJ Alba.…

- Ziarul Unirea FOTO| Peste 150 de obiecte dintr-un tezaur dacic, recuperate de polițiștii din Alba: Cum au fost sustrase de braconieri arheologici piesele cu o valoare de peste 100.000 de lei Polițiștii din Alba au recuperat peste 150 de obiecte de patrimoniu, care ar fi fost sustrase de braconieri arheologici…

- Ieri, 20 iunie, in jurul orei 18.45, Adam Corina Andreea, in varsta de 17 ani din orașul Borșa, județul Maramureș, a fost urcata cu forța de catre un tanar, intr-un autoturism de culoare neagra, pe strada Dragoș Voda in zona Peco din orașul Borșa, care și-a continuat deplasarea intr-o direcție necunoscuta,…

- Polițiștii din Alba au confiscat valoric 197 mc de material lemnos și au amendat o firma din Zlatna la care au depistat nereguli cu avize de insoțire a marfii. Potrivit IPJ Alba, joi, polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica au efectuat un control in fondul forestier proprietate publica,…

- Politistii din Cugir, judetul Alba, l-au identificat si sanctionat, cu amenda de 8.000 de lei, pe un barbat care a sesizat, prin 112, fapte ireale. Acesta nu este la prima abatere de acest gen.

- Doua persoane din municipiul Sfantu Gheorghe, care au organizat o petrecere cu peste 30 de persoane, au fost retinute pentru 24 de ore pentru ultraj si tulburarea linistii publice dupa ce au amenintat cu cutite politistii veniti la fata locului, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna.…

- Opt noi decese, cauzate de coronavirus au fost inregistrate pe teritoriul Romaniei. In total numarul morților a ajuns la 141. Deces 134 Femeie, 66 ani care a fost dializata intr-o clinica din București. Persoana a fost gasita decedata in casa in data de 03.04.2020. Pacienta a fost confirmata cu COVID…