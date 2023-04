Alba: Trafic blocat pe Transalpina din cauza unor aluviuni

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 67C Transalpina , la kilometrul 105 200 de metri, in zona localitatii Tau Bistra, judetul Alba, din cauza unor aluviuni cazute de pe versant pe partea carosabila, traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers.Potrivit…

- Centrul Infotrafic anunta, miercuri, ca circulatia se desfasoara in conditii de ploaie si burnita in mai multe judete ale tarii, dar nu sunt semnalate drumuri inchise. „Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri…

- Infotrafic: Transporturi agabaritice in Alba. Camioane de mare tonaj vor tranzita județul, insoțite de echipaje de Poliție Luni seara și la noapte sunt programate doua transporturi agabaritice, respectiv camioane de mare tonaj, care vor tranzita și județul Alba. Centrul InfoTrafic a comunicat traseul…

- ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza caderilor de pietre de pe versanti, circulatia este inchisa pe DN 75 Campeni – Baia de Aries, pe raza localitatii Valea Lupsii, judetul Alba”, a transmis, miercuri seara, Centrul Infotrafic. Sursa citata a precizat…