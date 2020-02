Alba: Secretar de stat - dosar penal pentru conducerea unui autovehicul neînmatriculat Secretarul de stat in Ministerul Muncii Alin Ignat, originar din judetul Alba, a fost prins sambata de politisti, pe raza municipiului Blaj, la volanul unui autoturism cu placute de inmatriculare provizorii expirate, acestuia fiindu-i intocmit dosar penal. Potrivit unor surse din Politie, Ignat a fost depistat in jurul orei 11,30, in municipiul Blaj. Placutele de inmatriculare provizorii ale autoturismului erau expirate din data de 22 ianuarie. IPJ Alba a precizat ca pe numele unui barbat de 32 de ani politistii au intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

