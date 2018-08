Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe gospodarii din Slatina si Caracal au fost inundate in urma ploilor abundente de vineri seara, pentru evacuarea apei din curti intervenind mai multe echipaje de pompieri, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu, potrivit Agerpres.…

- Inundatiile din ultimele ore din mai multe localitati ale judetului Teleorman lasa in urma sute de curti, case si strazi afectate. Un drum judetean a fost inchis din cauza erodarii, informeaza mediafax. Potrivit datelor furnizate vineri de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Mai multe case si gospodarii din Botosani au fost inundate, joi seara, in urma precipitatiilor abundente care au afectat judetul. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, Dorina Lupu, au fost afectate locuinte si gospodarii din municipiul Botosani, dar…

- O furtuna cu caderi masive de apa si vant foarte puternic, s-a abatut sambata dupa-amiaza asupra comunei Paulis din Podgoria Aradului, iar de pe dealuri s-au scurs cantitati importante de apa cu aluviuni, intrand in curtile, garajele si casele satenilor, informeaza maior George Plesca, purtator de…

- Ploile abundente care au cazut de dimineața in tot județul Timiș incep sa lase urme. Potrivit unei informari a Inspectoratului pentru Situații de Urgența Banat al județului Timiș, o adevarata desfașurare de forțe s-a pus in mișcare, in aceasta seara. Astfel, ”incepand cu ora 17, Inspectorul șef, impreuna…

- La sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Unirea” al județului Alba a avut loc, vineri, recepția festiva a lucrarilor de mansardare și reabilitare termica a cladirii, o investiție in valoare de 1.564.046 de lei cu TVA. La ceremonie au fost prezenți col. Marian Dragne – prim adjunct al IGSU,…

- Strazi inundate in Alba Iulia dupa ploaia torențiala. Mai multe strazi intens circulate din Alba Iulia, dar și din zona turistica, au fost inundate din cauza ploii torențiale. Sistemul de canalizare nu a facut fața volumului mare de apa. O ploaie torentiala a inundat, duminica, la Alba Iulia, mai multe…