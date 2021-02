Stiri pe aceeasi tema

- Alege viața: Peste 120 de șoferi vitezomani, sancționați intr-o SINGURA zi, in Alba. Polițiștii au reținut și 6 permise Peste 120 de conducatori auto au fost sanctionati, intr-o singura zi, de catre polițiștii din Alba, pentru depasirea limitei legale de viteza. Politistii recomanda respectarea limitei…

- Ieri, 18 februarie 2021, intre orele 10.00 – 14.00, politistii compartimentului rutier din cadrul Politiei orasului Abrud, impreuna cu polițiștii din Bucium, au efectuat o actiune pentru impunerea unui climat de disciplina in randul participanților la trafic și depistarea celor care nu respecta regimul…

- La sfarșitul saptamanii trecute, politistii Inspectoratului de Poliție Județean Alba au depistat 471 de conducatori auto care nu au respectat regimul legal de viteza. Alti 421 au fost amendati pentru incalcarea altor norme de circulatie, iar 48 au ramas fara permise de conducere. In perioada 5 – 7…

- La data de 3 februarie 2021, polițiștii rutieri din județul Alba, sprijiniți de polițiștii de ordine publica, au desfașurat o acțiune de creștere a siguranței rutiere prin combaterea excesului de viteza. Au fost depistați și sancționați contravențional 292 de conducatori auto care au circulat cu viteza…

- Polițiștii au acționat, joi, pentru combaterea excesului de viteza. Au fost amendați 237 de conducatori auto care au depașit limita legala. Trei au ramas fara permis dupa ce au fost surprinși conducand cu o viteza care a depașit cu peste 50 de kilometri/ora limita maxima admisa. Inspectoratul de Poliție…

- Un numar de 146 de conducatori auto au fost sancționați miercuri pentru ca nu au respectat regimul legal de viteza. Unul din ei a ramas fara permis, pentru 90 de zile, dupa ce a fost surprins conducand cu o viteza care a depașit cu peste 50 de kilometri/ora limita maxima admisa. Joi, 21 ianuarie se…

- Peste 130 de soferi au fost sanctionati, intr-o singura zi, pentru depasirea limitei legale de viteza. Politistii recomanda conducatorilor auto sa respecte limitele legale de viteza si le reamintesc ca viteza excesiva sau neadaptata la conditiile de drum reprezinta una dintre principalele cauze generatoare…

- In saptamana 07 – 13 decembrie 2020, politistii rutieri din judetul Alba au actionat, in conformitate programul European TISPOL-ALCOHOL, pentru depistarea conducatorilor auto care conduc autovehicule fiind sub influenta alcoolului. Cu ocazia acestei actiuni, politistii au constatat 506 abateri contraventionale…