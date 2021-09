Alba: Peste 1.000 de amenzi şi zeci de premise reținute, în cadrul unei acţiuni de creştere a siguranţei rutiere In perioada 06 – 12 septembrie 2021, politistii rutieri din judetul Alba, sprijiniti de politistii de ordine publica, au desfasurat o actiune care a avut ca scop cresterea siguranței rutiere si combaterea infractiunilor si contravențiilor comise de catre participantii la traficul rutier. Politistii au constatat si sanctionat 1050 de abateri de natura contraventionala, din care 342 au fost pentru nerespectarea regimului legal de viteza, 11 pentru neacordare de prioritate pietonilor, 8 pentru neacordare de prioritate vehiculelor, 22 pentru depașire neregulamentara, 20 pentru conducere sub influența… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

