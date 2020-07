Alba Iulia:Creșa 2 Ampoi,închisă 14 zile - Și la Creșa 1 Ampoi se fac teste Alba Iulia:Creșa 2 Ampoi,inchisa 14 zile - Și la Creșa 1 Ampoi se fac teste Foto: pixabay.com. La Alba Iulia Creșa 2 - Ampoi, va fi închisa doua saptamâni, începând de luni 27 iulie, dupa ce joi o fetița a fost testata pozitiv la COVID-19. Fetița s-a infectat din familie, tatal sau fiind declarat bolnav cu o zi înainte. Ieri au fost prelevate probe de la personalul creșei și de la copii, singurul test pozitiv fiind al educatoarei care a intrat în contact cu fetița. Deoarece fiul educatoarei fecventeaza Creșa 1 - Ampoi,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

