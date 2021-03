Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 30 de albaiulieni au participat la un protest spontan, impotriva noilor restricții decise de Guvern și a situației economice care se degradeaza rapid in țara. Aceștia s-au adunat in fața sediului Prefecturii Alba. Totul a inceput dupa ce Sendy Țalnar, cea care administreaza un club de fitness…

- Ministerul Sanatații a transmis ca maștile cu supapa nu sunt recomandate impotriva COVID-19, deoarece supapa se deschide in momentul expirației și permite trecerea fara probleme a virusurilor. „Sunt recomandate maștile cu supapa impotriva COVID-19? Nu, maștile cu supapa nu sunt recomandate pentru a…

- Comisia Europeana va simplifica procedurile de autorizare pentru vaccinurile anti-Covid-19 eficace impotriva noilor variante ale SARS-CoV-2, a anunțat comisarul european pentru Sanatate, Stella Kyriakides, potrivit 360medical.ro. Anunțul vine in condițiile in care Comisia Europeana a fost…

- Duminica, in județul Alba, au fost realizate 240 de imunizari anti-COVID, astfel: 234 in centrele fixe de faza II (96 la Alba Iulia, 18 la Sebeș, 42 la Aiud, 36 la Cugir, 24 la Blaj, 18 la Campeni) și 6 rapeluri la Spitalul Aiud. Nu au fost raportate doze irosite sau efecte adverse imediate, potrivit…

- Sambata, 30 ianuarie 2021, in județul Alba au fost realizate 426 de imunizari anti-COVID, astfel: 294 in centrele fixe de faza II (144 la Alba Iulia, 24 la Sebeș, 24 la Aiud, 48 la Cugir, 24 la Blaj, 18 la Campeni), 42 de echipele mobile de vaccinare și 90 de imunizari (rapeluri) in centrele din faza…

- Luni, 25 ianuarie 2021, in județul Alba au fost realizate 900 de imunizari anti-COVID, astfel: 534 in centrele de faza II (60 la Sebeș, 60 la Blaj, 60 la Campeni, 60 la Aiud, 60 la Cugir, 234 la Alba Iulia); 366 in centrele de faza I (spitale) din care 349 reprezinta rapeluri (a doua doza de vaccin).…

- Sambata, 23 ianuarie, in județul Alba au fost imunizate anti-COVID in total 630 de persoane, astfel: 540 in centrele fixe din județ amenajate pentru faza II (240 la Alba Iulia, 60 la Aiud, 60 la Sebeș, 60 la Blaj, 60 la Cugir, 60 la Campeni); 90 de persoane imunizate de echipele mobile in centre rezidențiale…

- Miercuri, 20 ianuarie 2021, in județul Alba au fost imunizate anti-COVID 672 de persoane, astfel: 540 in centrele fixe din județ amenajate pentru faza II (240 la Alba Iulia, 60 la Aiud, 60 la Sebeș, 60 la Blaj, 60 la Cugir, 6 la Campeni); 123 de persoane imunizate de echipele mobile in centre rezidențiale…