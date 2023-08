De ce nu suntem unde visam să fim

Pentru că am fost proști. Ăsta ar fi răspunsul cel mai scurt și cel mai potrivit. Dar, pentru că e greu de înghițit, trebuie să-l detaliem un pic, să-l explicăm și să-l contextualizăm. În primul rând, să-l îndulcim: pentru că am fost fraieri, creduli și ușori de manipulat. Or, am fost mințiți grosolan și manipulați din primele clipe.… [citeste mai departe]