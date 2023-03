Alba Iulia a devenit ”raiul” cerșetorilor veniți din alte județe. Nu au concurență locală, iar autoritățile nu pot stopa fenomenul Alba Iulia a devenit ”raiul” cerșetorilor veniți din alte județe. Nu au concurența locala, iar autoritațile nu pot stopa fenomenul Fenomenul cerșetoriei a ajuns sa fie o problema vizibila in Alba Iulia, in special in zona turistica, dar și in centrele comerciale. Insa, pe langa localnicii care apeleaza la mila publica, in Alba Iulia, au aparut și cerșetori din alte județe. Mai exact, persoane care sunt transportate din alte județe, in oraș, și care iși […] Citește Alba Iulia a devenit ”raiul” cerșetorilor veniți din alte județe. Nu au concurența locala, iar autoritațile nu pot stopa fenomenul… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

