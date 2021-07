Zeci de case au fost inundate, o masina a fost luata de viitura si 13 oameni, inclusiv copii, au ramas izolati in podurile locuintelor, in urma inundatiilor produse joi in mai multe localitati din Muntii Apuseni. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba a informat ca in Ocolis au fost inundate aproximativ 30 de case si un bar, iar 11 adulti si doi copii au ramas izolati in podurile constructiilor. In aceeasi localitate, DJ 750G este avariat si colmatat. Sursa foto: (c) ISU Alba In localitatea Runc, o alunecare de teren a afectat o casa, iar in Vidolm un autoturism a fost luat de…