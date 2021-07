Stiri pe aceeasi tema

- Singura cafenea - librarie din judetul Alba, Flori de Mac Books&Coffee, deschisa in Alba Iulia in februarie 2019 in scopuri caritabile de catre asociatia Hospice Eliana, in sprijinul pacientilor cu boli incurabile, se va inchide de la 1 septembrie, din cauza dificultatilor cauzate de pandemia…

- Varianta Delta a coronavirusului a devenit tulpina dominanta la nivel mondial si este insotita de o crestere a numarului deceselor in Statele Unite, iar victimele sunt aproape toate persoane nevaccinate, spun oficiali americani.

- Intrebat, intr-o conferința de presa la Alba Iulia, de ce campania de vaccinare a franat puternic, Florin Cițu a spus ca succesul campaniei de vaccinare e masurat prin scaderea ratei de infectare și prin relaxarea masurilor.”Noi, la guvern, am facut cam tot ce puteam face, am adus vaccinul. E o campanie…

- Pandemia de coronavirus a alimentat sentimentul de coruptie al cetatenilor din Uniunea Europeana, mai putin de jumatate dintre ei estimand ca aceasta criza a fost gestionata in mod “transparent” de autoritati, potrivit unei anchete a Transparency International dezvaluita marti, scrie AFP. “In UE, doar…

- Ziua Eroilor va fi marcata joi, 10 iunie, la Alba Iulia, printr-o festivitate de comemorare a eroilor patriei. In semn de omagiu și recunoștința, la Cimitirul Eroilor din municipiu urmeaza sa fie oficiata o slujba religioasa și vor fi depuse coroane de flori. Programul activitatilor: 11.40 – 11.55…

- Pandemia incepe a bate in retragere in tara noastra, iar rata de infectare a ajuns la cel mai redus nivel din an, arata datele Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica (ANSP). Concret, saptamina trecuta, testele pozitive la COVID-19 au fost mai putine cu un sfert fata de saptamina precedenta. "Astfel,…

- Comisia Europeana a aprobat, vineri, o schema de ajutor in valoare de 225 milioane de lei (aproximativ 46 milioane de euro) lansata de autoritatile romane pentru sprijinirea crescatorilor de bovine, in contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19, informeaza un comunicat de presa al executivului…

- “Cum se vede ca au fost afectate companiile romanesti de pandemie? Exceptand doua, trei sectoare care au fost brutal lovite, si ma refer la HORECA, evenimente sau transportul aerian. Restul sectoarelor au fost mai mult afectate de o alta criza, de care nu se vorbeste foarte mult, criza materiileor prime.…