Stiri pe aceeasi tema

- - Baiatul de 10 ani care a disparut, joi seara, de langa blocul din Alba Iulia in care locuia cu mama sa, a fost identificat in judetul Valcea, unde se afla impreuna cu tatal sau, a anuntat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. "In urma cercetarilor efectuate, minorul de…

- La fata locului au intervenit un echipaj SMURD si o ambulanta, care au transportat doua dintre victime la spital, pentru acordarea de ingrijiri medicale. Un barbat de 72 de ani prezenta o plaga deschisa la piept, iar o femeie de 71 de ani a suferit leziuni la un picior.,,Politistii orasului Berbesti…

- Trei persoane din localitatea Berbesti au fost ranite, vineri, dupa ce au fost prinse sub un patul care s-a prabusit, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Valcea. „Politistii orasului Berbesti au fost sesizati prin apel 112, de catre o femeie, cu privire la faptul ca un patul ar fi cazut…

- Doua varfuri de cartus si un tub de cartus, precum si o grenada de panoplie au fost gasite langa un tomberon de gunoi amplasat in cartierul Cetate din municipiul Alba Iulia, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba, potrivit Agerpres. "In aceasta dimineata, printr-ul…

- Trei barbati din judetul Galati, dati in urmarire generala dupa ce au primit condamnari pentru trafic de droguri de mare risc, au fost depistati de politisti si introdusi in Penitenciarul de Maxima Siguranta Galati, informeaza, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit…

- Trei tineri cu varste cuprinse intre 25 si 32 de ani, din Petrosani, au fost arestati preventiv, fiind banuiti ca ar fi furat un seif cu peste 168.000 de lei care se afla in sediul unei asociatii a pensionarilor din localitate, a informat sambata Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara,…

- „In data de 14 iulie, politistii rutieri din cadrul Politiei orasului Horezu au intervenit in comuna Slatioara la un accident rutier soldat cu ranirea a doua persoane, in urma coliziunii dintre trei autoturisme.Una dintre masinile implicate in accident este autospeciala de politie, avand semnalele acustice…

- Un tanar in varsta de 19 ani a fost gasit inecat in lacul Ghioroc, a anuntat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arad, potrivit Agerpres. Tragedia a avut loc vineri seara. Danuț Radu a intrat in lac, incercand sa inoate pana la o hidrobicicleta pe care erau patru prieteni, la…