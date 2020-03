Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO| 176 pachete alimentare si igienico-sanitare au fost distribuite persoanelor varstnice din Aiud, de catre filiala de Crucea Rosie a Judetului Alba Filiala de Cruce Rosie a Judetului Alba in colaborare cu Primaria Municipiului Aiud a distribuit 176 pachete alimentare si igienico-sanitare…

- La Aiud vor fi distribuite mai multe ajutoare destinate varstnicilor, persoanelor bolnave și care nu au aparținatori. Acțiunea a fost derulata prin intermediul Crucea Roșie Filiala Alba și Primarie. ”Cele 176 de pachete de la Crucea Roșie au sosit. Acum, persoanele care au raspuns acțiunii de voluntariat…

- Fundatia Regala Margareta a Romaniei anunta lansarea Fondului Special pentru Batrani, un fond de urgenta creat pentru a deservi nevoile actuale ale varstnicilor din Romania si gestionarea izolarii sociale determinata de coronavirus, potrivit Agerpres. „Pe fondul crizei determinate de coronavirus, 3,7…

- Maști și combinezoane dar și echipamente sanitare vor fi produse in cadrul companiei de stat Romarm, specializata in producția de armament, muniție și consumabile pentru industria militara. Ministrul Economiei a spus ca a aprobat producția pentru materialele de prima necesitate in criza coronavirusului…

- Persoanele in autoizolare la domiciliu beneficiaza de un program de sprijin care consta in distribuirea de alimente, apa si produse igienico-sanitare in pachete standard, consultanta si suport emotional, potrivit unui comunicat al Primariei Sectorului 6."Incepand din data de 12 martie 2020,…

- Ziarul Unirea FOTO| Crucea Roșie Romana in pandemia COVID-19: Pachete cu alimente de baza și igienico-sanitare și campanie naționala de informare și prevenție CORONAVIRUS Crucea Roșie Romana, organizația umanitara cu expertiza in prevenirea și combaterea imbolnavirilor și intervenția in situație de…

- Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba a predat sambata 32 de pachete igienico-sanitare reprezentanților unitaților de carantina din județ, in vederea distribuirii acestora catre persoanele carantinate, urmand ca in zilele urmatoare sa distribuie manuși și maști de protecție pentru personalul administrativ…

- Vanzarile de alimente și produse neperisabile au crescut cu 30% in Romania in aceasta saptamana comparativ cu cea anterioara, din cauza panicii provocate de o posibila epidemie de coronavirus, arata reprezentanții marilor rețele comerciale din țara noastra.Acestea compara perioada cu cea de marile sarbatori.…