- Este doliu in lumea sportului romanesc a murit una dintre cele mai valoroase handbaliste din istorie, in urma cu puțin timp. Despre regretata sportiva de performanța se știe ca a facut parte din cea mai prolifica generatie a handbalului feminin din istoria Romaniei si a Rapidului.

- Liderul nerecunoscutei regiuni Transnistrene, Vadim Krasnoselski confirma ca sunt mai mulți transnistreni care au decedat in urma atentatului de la Moscova. Funcționarul de la Tiraspol nu a precizat numarul lor. Oficialul a punctat ca este vorba despre persoane originare din Bender. Acesta a dispus…

- Produsul intern brut (PIB) s-a contractat cu 0,3% in ultimul trimestru din 2024, dupa ce in perioada iulie-septembrie scazuse cu 0,1%, arata datele oficiale. Doua semestre consecutive de scadere economica inseamna recesiune tehnica. In plus, contractia din al patrulea trimestru a fost mai mare decat…

- Transportul rutier este considerat una dintre cele mai periculoase modalitați de deplasare. In fiecare zi au loc mii se accidente rutiere, in urma carora mulți oameni iși pierd viața. Siguranța pe șosele depinde de mai mulți factori, printre care infrastructura, modelul mașinii și capacitațile conducatorului…

- Taxa de carbon enorma pe casele și mașinile romanilor. Energie Inteligenta: 800 de lei la un apartament mic, 2400 de lei la o casa Taxa de carbon enorma pe casele și mașinile romanilor. Avertisment al Asociației Energie Inteligenta, dupa intalnirea Guvernului cu FMI. ”In situația in care s-ar aplica…

- ISU Galati a fost alertat prin Dispeceratul 112 despre un incendiu cu degajari de fum pe intr-un bloc situat pe strada Regiment 11 Siret. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere, o echipa de la descarcerare, o autoscara mecanica, o autospeciala pentru victime multiple, doua ambulanțe…