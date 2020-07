De la inceputul pandemiei și pana la data de 26 iulie 2020, la nivelul județului Alba s-au inregistrat 689 de persoane pozitive, 458 persoane vindicate și 31 de decese. Sambata, in Alba, au fost prelucrate 358 de teste (225 la DSP si 133 la SJU). Numarul total de teste efectuate in județ a ajuns la 39.193. In prezent, numarul persoanelor pozitive internate in spitale este 130, in timp ce 70 se afla in izolare la domiciliu. Cazurile depistate in ultimele 24 de ore provin din urmatoarele localitați: Alba Iulia- 8 cazuri Blaj- 3 cazuri Zlatna- 2 cazuri Galda de Jos- 1 caz Lopadea Noua- 1 caz Bucerdea…