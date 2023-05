Stiri pe aceeasi tema

- CSM Unirea Alba Iulia nu a reușit sa dea lovitura pe „Cetate”, remizand cu contracandidata directa pentru ocuparea locului II, al play-off-ului, Unirea Ungheni, scor 2-2 (1-0), dupa ce a condus ostilitațile pana in minutul 78. Dubla capitanului Razvan Fetița a intreținut speranțele și calculele, insa…

- FOTO, LIVE-TEXT: CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Ungheni 1-0, gol Fetița | Pe „Cetate”, batalie pentru locul secund! O confruntare extrem de importanta in calculele play-off-ului este pe “Cetate”, astazi, la ora 18.00, intre CSM Unirea Alba Iulia și Unirea Ungheni, in fapt ultima șansa a gazdelor de…

- Remiza pentru nimeni in derby-ul orgoliilor de pe „Cetate” intre CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir, un egal care convine de minune Unirii Ungheni, contracandidata din play-off a gruparilor din Alba. Dupa un fotbal sarac in primul mitan, la reluare au aparut ocaziile, au pubctat rapid, din…

- Dubla malformație, cand un fetus este absorbit in celalalt, a fost relatata in revista meidcala Neurology, scrie Bild . Potrivit specialiștilor, mai puțin de 20 de astfel de cazuri sunt cunoscute in intreaga lume. Medicii au intervenit chirurgical și așa-zisul geaman parazit, de 10 centimetri, „care…

- CSM Unirea Alba Iulia a incheiat jocurile de pregatire, din aceasta iarna, cu o victorie pe „Cetate” cu Șoimul Baița (ocupanta poziției a 3-a in Liga 4 Hunedoara), scor 4-0 (2-0). Intr-o intalnire dominata copios de divizionara terța, impotriva unui adversar ce a avut doar 12 jucatori, pregatiți de…

- FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – Șoimul Baița 4-0 (2-0) | „Alb-negrii” incheie amicalele cu a treia victorie la rand și cu primarul pe banca CSM Unirea Alba Iulia a incheiat jocurile de verificare din aceasta iarna, cu o victorie pe „Cetate” cu Șoimul Baița (ocupanta poziției a 3-a in Liga 4 Hunedoara),…

- CSM Unirea Alba Iulia s-a impus in meciul amical din deplasare cu Viitorul Vama Seaca (locul 4 in Liga 4), scor 3-0 (1-0), goluri Indrei (11, folosit in postura de varf de atac), spaniolul Madangi (59) și F. Morar (89, primul gol al micuțului jucator, dupa revenire). O revanșa a „alb-negrilor”, dupa…

- Intr-un meci amical, disputat miercuri dupa amiaza la Galtiu, Viitorul Santimbru (vicecampioana turului in Liga 4) a depașit divizionara terța CSM Unirea Alba Iulia cu 4-2 (2-2). Uniriștii au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Fetița și Sebaș, au ratat și un penalty la acest scor, prin C. Cristea,…