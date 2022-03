Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Cristian Vasilcoiu, a anuntat ca, in momentul de fata, in Romania sunt inregistrate 3.286 de contracte de munca ale unor cetateni ucraineni, cu 728 mai multe decat in data de 24 februarie, de cand a debutat conflictul din Ucraina. „Si,…

- Mulți refugiați in Ucraina au trecut prin Romania, insa o mica parte din ei au decis sa se stabileasca aici. Cu toate acestea, pentru puținii cetațeni ucraineni care au luat aceasta decizie, statul roman incearca sa le ofere locuri de munca. Refugiații incep sa-și caute locuri de munca Sute de refugiați…

- Pana la aceasta data, 3.012 contracte de munca ale unor cetateni ucraineni au fost inregistrate in Revisal, mai multe cu 346 decat pe data de 24 februarie, arata datele publicate de secretarul de stat in Ministerul Muncii Cristian Vasilcoiu.„Task-force de weekend: 3.012 contracte de munca ale unor…

- Un numar de 3.012 contracte de munca ale unor cetateni ucraineni au fost inregistrate pana in prezent, in Revisal, mai multe cu 346 decat pe data de 24 februarie, arata datele publicate, sambata, de secretarul de stat in Ministerul Muncii, Cristian Vasilcoiu. "Task-force de weekend: 3.012 contracte…

- Mai mult de trei milioane de ucraineni au parasit deja țara lor, potrivit ONU. In cel mai rau scenariu, pana la 10 milioane de ucraineni ar lua calea pribegiei, beștiind incotro sa se indrepte. Un copil devine refugiat la fiecare secunda, a evaluat ONU. In Romania au intrat pana acum aproape 500.000…

- Cetațenii ucraineni care au plecat din țara lor din cauza razboiului declanșat de Rusia au parte de sprijin consistent din partea romanilor de rand și a autoritaților de aici. In timp ce un numar destul de mare de refugiați au ales doar sa tranziteze Romania, mergand mai departe in țarile in care, cel…

- 75 de refugiați din Ucraina sunt internați in spitale din Romania, a declarat marti ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. In ceea ce privește raniții ucraineni, ministrul Sanatații spune ca in Romania au ajuns „foarte puține cazuri”, iar raniții sunt internați in spitale militare, noteaza hotnews.ro.Refugiații…

- Muzeul ASTRA din Sibiu, cel mai mare muzeu in aer liber din Romania, a anuntat, luni, ca asigura cinci locuri de munca si un numar similar de locuri de cazare pentru refugiati ucrainieni care au lucrat in domeniul cultural, informeaza un comunicat de presa remis AGERPRES. Fii la curent cu…