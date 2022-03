Stiri pe aceeasi tema

Alarmele aeriene repetate care se aud in municipiul Sighetu Marmatiei, indeosebi pe durata noptii, sunt din orasul Ujgorod, a precizat miercuri ISU Maramures, potrivit Agerpres.

- Sighetenii au intrat in panica in ultimele zile dupa ce au auzit sunetele de alarma antiaeriana. Acestea s-au auzit tocmai din Ucraina, de la 170 de km departare, din orașul Ujgorod. “In urma sesizarilor venite de la cetațenii din zona Sighetu Marmației, referitoare la sunetul alarmei aeriene auzit…

- Locuitorii municipiului Sighetu Marmației sunt de cateva zile speriați de sunetul alarmei aeriene care se aude peste tot in oraș. Autoritațile fac apel la calm și vin cu o serie de explicații. „In urma sesizarilor venite de la cetatenii din zona Sighetu Marmatiei, referitoare la sunetul alarmei aeriene…

Doi tineri au pus in noaptea de joi spre vineri la megafon alarme de razboi in orașul Sighetu Marmației, județul Maramureș. Aceștia au fost identificați de polițiști.

- In contextul situației tensionate din Ucraina și a informațiilor și imaginilor ce apar de la o ora la alta din acest stat care infrunta o situație de criza, un episod greu de inchipuit a ajuns in atenția polițiștilor maramureșeni. Care au facut verificari dupa ce pe internet a aparut un clip in care…

- Doi tineri din Sighetu Marmației, județul Maramureș, s-au filmat in noaptea de joi spre vineri, 4 martie, distrandu-se pe seama razboiului declanșat de Rusia și Ucraina intr-un mod care le poate aduce o condamnare penala. Ei au transmis din mașina, prin megafon, sunetul unei sirene de razboi, apoi au…

- Este a șasea zi a razboiului pe care Rusia il poarta in Ucraina. Noaptea trecuta au avut loc bombardamente intense asupra principalelor orașe ucrainene, Kiev și Harkov. La Ohtirca, 70 de militari ucraineni au fost uciși dupa un atac al artileriei ruse asupra bazei lor. Alarmele anti-aeriene au sunat…

