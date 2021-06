Stiri pe aceeasi tema

- Studiul Diageo a fost facut in Romania, Republica Ceha si Ungaria si chestionarul a avut 10 intrebari. Prin acesta se doreste cresterea constientizarii importantei consumului responsabil de alcool. 35% dintre respondentii romani spun ca este firesc consumul de bauturi alcoolice de catre copii.

- Mai mult de o treime dintre romani considera firesc consumul de alcool de catre copii, releva un studiu realizat in Romania, Cehia și Ungaria. 16% dintre cehi și 11% dintre maghiari au aceeași...

- Un accident de circulație GRAV, cu 17 victime, s-a produs la pe Autostrada A1, intre Romania și Ungaria, la Arad. O persoana a murit, dupa ce microbuzul a intrat in coliziune cu un camion. Microbuzul este cu numere de Cehia, dar in mașina erau 16 cetațeni ucrainieni și unul din Republica Moldova. In…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in aprilie pana la 2%, fața de 1,7% in luna martie. Țarile membre cu cele mai ridicate sunt Ungaria (5,2%) Polonia (5,1%), Luxemburg (3,3%), Cehia (3,1%), Suedia (2,8%) si Romania (2,7%), arata datele publicate, miercuri, de Eurostat, conform Agerpres. Comparativ…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna aprilie pana la 2%, de la 1,7% in luna martie, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Ungaria (5,2%) Polonia (5,1%), Luxemburg (3,3%), Cehia (3,1%), Suedia (2,8%) si Romania (2,7%), arata datele publicate, miercuri, de Eurostat,…

- Presedintele american Joe Biden, care a participat, luni, la Summitul Formatului Bucuresti (B9), desfasurat online, si-a exprimat angajamentul pentru refacerea aliantelor si întarirea relatiilor transatlantice, potrivit unei transcrieri a discursului acestuia publicat de Casa Alba, potrivit News.Summitul…

- Compania de consultanța imobiliara Avison Young a deschis primul birou in Romania in 2017 și este compania cu cea mai rapida creștere din regiune Avison Young a fost premiata in cadrul Galei SEE Real Estate Awards, pentru rezultatele excepționale din ultimul an. Compania a deschis trei birouri noi in…