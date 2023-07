Stiri pe aceeasi tema

- Crizele succesive, incepand cu pandemia de coronavirus si pana la cresterea costului vietii, au scazut veniturile a 75 de milioane de oameni sub pragul saraciei extreme, de 2,15 dolari pe zi.

- Politistii din Brasov ancheteaza doua persoane suspectate de inselaciune si spalare de bani. Cei doi pretindeau ca fac tranzactii cu cryptomonede, insa in realitate foloseau banii in interes personal.

- Țara noastra va beneficia de un grant in valoare de 9,3 milioane de dolari. La ședința de astazi, a fost ratificat un ACORD dintre Republica Moldova, Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Asociația Internaționala pentru Dezvoltare, noteaza Noi.md. Grantul de 9,3 milioane de dolari…

- Barbatul care a caștigat un premiu amețitor la loterie, de peste 2 miliarde de dolari, a fost acuzat ca a furat biletul caștigator. La doar cateva zile dupa ce a ridicat premiul, el a facut și prima achiziție importanta – o casa de 25,5 milioane de dolari in Hollywood Hills, una din cele mai exclusiviste…

- Țari din intreaga lume s-au reunit la Organizația Națiunilor Unite(ONU) pentru a angaja un ajutor de 2,4 miliarde de dolari in asistența umanitara pentru Cornul Africii, miercuri (24 mai). Secretarul general al ONU Antonio Guterres a numit situația o „criza din topul crizelor”. A fost o intalnire convocata…

- Japonia va oferi Republicii Moldova un credit preferențial in valoare de circa 100 de milioane de dolari pentru realizarea Proiectului „Politici de dezvoltare intru redresarea economica”. Finanțarea se va realiza in cadrul Programului de Dezvoltare și Redresare Economica.

- Aproximativ 1,7 milioane de oameni participa, duminica, la mitingul Istanbulul Mare, organizat de Partidul Justitie si Dezvoltare (AKP) in Millet Bahcesi de la Aeroportul Ataturk, cu o saptamana inaintea alegerilor prezidentiale la care Recep Tayyip Erdogan candideaza pentru un nou mandat, relateaza…

- Danemarca va trimite in Ucraina echipamente militare in valoare de 250 de milioane de dolari sub forma unei donații. De asemenea, Danemarca va oferi sprijin financiar și echipamente militare in valoare de 250 de milioane de dolari, a declarat ministrul apararii din Danemarca, Troels Lund Poulsen, potrivit…