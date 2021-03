Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile anunta masuri pentru suplimentarea locurilor pentru pacientii infectati cu coronavirus, cei care au forme moderate si severe de boala. Dupa o discutie cu managerii spitalelor din Bucuresti s-au identificat 50 de noi paturi ATI si 140 de paturi de terapie intermediara, acest lucru urmand…

- Marea majoritate a specialiștilor sunt de acord ca suntem in debutul valului trei al pandemiei, pentru ca vedem in fiecare zi o creștere a numarului de cazuri depistate, a numarului de cazuri internate in spitale și a numarului de cazuri cu acces in terapie intensiva, deci clar suntem in derularea acestui…

- Medicii și experții in sanatate publica spun ca in valul al treilea al pandemiei de COVID-19 vor fi mai afectați tinerii.Radu Țincu - medic ATI la Spitalul Floreasca din București: ”Cred ca va fi un al treilea val diferit fața de cele din 2020, pentru ca atunci aveam toata populația expusa riscului.…

- Vești proaste pentru milioane de romani. Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat in urma cu puțin timp pericolul la care putem fi expuși in perioada urmatoare. In ciuda unei situații aparent stabile, un posibil val trei al pandemiei este pe cale sa loveasca Romania, asemeni altor țari. Pentru a preveni din…

- Sercretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, susține ca Romania s-ar putea confrunta cu un nou val – cel de-al treilea – al pandemiei, odata cu raspandirea celor doua noi tulpini – cea britanica și cea sud-africana. Cel de-al treilea val ar putea aparea la finalul lunii martie. „Tulpina…

- Inceputul de an 2021 ne gasește inca sub auspiciul pandemiei. Deși acum avem vaccinul anti-covid, specialiștii avertizeaza posibilitatea unui al treilea val al pandemiei. Datele la nivel european nu sunt imbucuratoarea, iar noua tulpina covid face ravagii, fiind descoperita și in Romania. Noua tulpina…

- Moderna a devenit al treilea vaccin Covid care a fost autorizat in Regatul Unit, a transmis Departamentul pentru Sanatate intr-un comunicat de presa emis vineri, potrivit CNN. Aceasta vine intr-o perioada in care Londra se confrunta cu o “situație critica” in privința numarului de cazuri de Covid, care…

- Medicul Cristian Oancea, directorul medical al Spitalului "Victor Babes" din Timisoara, sustine ca vaccinarea este singura arma impotriva pandemiei de COVID-19, informeaza Digi24.Al treilea val al pandemiei cu noile tulpini va ajunge si in Romania, insa actualul vaccin anti-COVID va fi eficient și in…