- Drumul spre Chisinau este o adevarata cursa a groazei pentru locuitorii satelor Gratiesti si Hulboaca. Localnicii se plang ca isi pun viata in pericol si deseori intarzie la serviciu din cauza autobuzulele de pe acesta ruta care sunt foarte vechi si se defecteaza des.

- Președintele Klaus Iohannis participa marți, alaturi de președintele Republicii Polone, Andrzej Duda, la exercițiul militar multinațional „Justice Sword 21”, care se va desfașura in poligonul Smardan din Galați, informeaza presidency.ro. Exercițiul face parte din mai amplul „Defender Europe 2021”, care…

- Numarul persoanelor vaccinate in județul Buzau a depașit pragul de 90.000. Dintre acestea, peste 33.000 sunt persoane care au primit deja a doua doza de ser anti-COVID. Totuși, in ultima saptamana, s-a constatat o scadere drastica a numarului de buzoieni dornici sa se imunizeze. Media zilnica a prezentarilor…

- Autoritațile spun ca sunt toate șansele sa se ajunga și la numarul de 5 milioane de persoane vaccinate la inceputul lunii iunie, in condițiile in care campania va continua in același ritm ca pana acum. O noua borna importanta in procesul de vaccinare anti-Covid a fost atinsa aseara, cand a fost administrata…

- Adminsitrația Prezindențiala transmite, dupa ședința CSAT condusa de președintele Klaus Iohannis, ca „autoritațile romane raman vigilente” și vor continua „sa monitorizeze aceasta mobilizare nejustificata din jurul Ucrainei”. In ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii a fost analizata starea de…

- Autoritatile suedeze au acuzat marti serviciile de informatii militare ruse ca au fost la originea mai multor atacuri cibernetice impotriva principalei confederatii sportive suedeze pentru a incerca discreditarea sportivilor din aceasta tara nordica, transmite AFP. Presupusele infractiuni…

- OUG care exclude companiile din China de la licitațiile publice, in MO Foto: gov.ro. Ordonanta de Urgenta a Guvernului care exclude de la viitoarele licitatii Companiile din China a fost publicata în Monitorul Oficial. Astfel, la procedurile de achizitii publice vor avea posibilitatea…

- Știrea acestei zile, și nu este una imbucuratoare, este despre incidența ratei de infectare in București. Conform comunicatului dat de Prefect se arata ca incidența ratei de infectare a crscscut la 6.22 la mie. Asta inseamna ca Prefectul și Comitetul pentru situații de urgența se pregatesc de carantinarea…