Cantareata canadiana Alanis Morissette, ale carei piese au marcat anii '90, a lansat luni un single nou, extras de pe primul ei album de studio din ultimii opt ani, si a anuntat un turneu pentru 2020, informeaza AFP. Acest turneu cu 31 de show-uri, care va incepe in iunie anul viitor, va marca 25 de ani de la celebrul sau album "Jagged Little Pill". Cantaretei canadiene i se va alatura pe scena americanca Liz Phair si trupa Garbage. Pentru moment, Alanis Morissette, in varsta de 45 de ani, le-a oferit astfel fanilor doar un fragment din cel de-al noualea album de studio al ei, "Such Pretty…