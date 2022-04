Stiri pe aceeasi tema

Emma Raducanu (19 ani, 13 WTA) a explicat de ce Li Na (40 de ani) și Simona Halep (30 de ani, 26 WTA) au fost modelele ei in tenis. Simona Halep (30 de ani, 26 WTA) și Petra Martic (31 de ani, 79 WTA) se intalnesc in sferturile de finala ale turneului de la Indian Wells. Meciul e liveTEXT AICI! Emma…

Patronul FCSB, Gigi Becali, spune ca i-a revenit increderea in posibilitatea de a castiga titlul, dupa ce a vazut evolutia echipei lui in meciul cu Farul Constanta, conform news.ro.

Patronul FCSB, Gigi Becali, a ramas impresionat de jucatorul Octavian Popescu, dupa ce a marcat, duminica, golul victoriei in meciul cu FC Voluntari, la ultima faza a partidei, conform news.ro.

Se vand deja bilete pentru meciul dintre CS Mioveni și Universitatea Craiova. Partida conteaza pentru etapa a 29-a a Ligii I. Jocul se va disputa miercuri, de la ora 17:30, pe Stadionul Orașenesc din Mioveni. Citește și Opt argeșeni amendați pentru transport ilegal de lemne Biletele pentru meciul de…

CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud a caștigat meciul disputat impotriva Magurei Cisnadie in Sala Polivalenta din Bistrița, meci inceput la ora 17:00. Bistrițencele nu au inceput bine, au inceput perfect. In niciun meci de pana acum nu au reușit fetele lui Horațiu (și lui Kim) sa se desprinda din primele…

Sambata, 19 februarie, de la ora 12.00, ZiarMM va trimite pe pagina de Facebook meciul de volei masculin dintre Știința Explorari Baia Mare – AV Olimpia Titanii București. Jocul conteaza pentru etapa a 19-a a Divizei A1, faza II.

- Jocul alb-violetilor cu prahovenii poate fi considerat un derby al rundei a 17-a. Politehnica Timisoara – Petrolul Ploiesti a fost programat joi, 24 februarie, de la ora 20.00, in nocturna arenei „Dan Paltinisanu”. Meciul va fi televizat. In schimb, Ripensia va debuta in duelurile oficiale din noul…

- Stefanos Tsitsipas (4 ATP) a trecut în trei seturi de Jannik Sinner (10 ATP), miercuri, în penultimul sfert de finala al Australian Open.Tsitsipas a câștigat în trei seturi, 6-3, 6-4, 6-2. Meciul a durat doua ore și șase minute.Jocul s-a întrerupt la mijlocul…